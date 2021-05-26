İBB'den Müzeler Haftasında anlamlı ziyeretler
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İBB'den Müzeler Haftasında anlamlı ziyeretler

İBB'den Müzeler Haftasında anlamlı ziyeretler
Bültenler - Haberler | Güncel

İBB, 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası'nda kentte bulunan müzelere ziyaret gerçekleştirdi. Uygarlıkların hazinesini geleceğe taşıyan müzelerde görev yapan çalışanlara, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamları iletildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla kapılarını yerli ve yabancı ziyaretçilere açan müzeleri ziyaret etti. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ekipleri, Müzeler Haftası kapsamında İBB'ye bağlı müzelerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı ile özel müzelere de konuk oldu.

Salgın tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde müze yöneticilerine ve çalışanlarına günün anlamına uygun hediyeler takdim edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamları iletildi. Müze görevlileri, İstanbul'un kültürel mirasını İstanbullarla buluşturmak üzere hayata geçirilen projeler için İBB'ye teşekkür etti.

Gösterilen duyarlılık için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve ekibine teşekkür eden müze görevlileri, ortak projelere imza atmak istediklerini belirttiler.

İSTANBULLU İÇİN ÇÖZÜM ÜRETİYOR

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü; yerinde çözüm çalışmaları, iletişim noktaları ve dünyanın en iyi çağrı merkezleri arasında yer alan Beyaz Masa ile her yıl on milyonlarca talep, şikayet ve öneriye yanıt veriyor. Pek çok kez uluslararası sektör kuruluşlarından ödüller alan Halkla İlişkiler Müdürlüğü, milli ve dini bayramların yanı sıra özel günlerde de vatandaşlarla bir araya geliyor. İstanbullularla iletişimde kalarak onların her türlü ihtiyacına çözüm üretiyor.

Kaynak: Bültenler

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