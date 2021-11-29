İBB'den lodos bilançosu açıklaması

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB), etkili olan lodos nedeniyle 2 kişinin öldüğünü, 33 çatının uçtuğunu, 192 ağacın devrildiğini, 232 tehlike arz eden parçanın düştüğünü, 52 trafik ışığı ile yön tabelasının devrildiğini ve 12 aracın hasar gördüğünü açıkladı.

İBB'nin açıklaması şöyle:

İBB Komutalarına ve 153 Çözüm Merkezine fırtına nedeniyle il genelinden 521 ihbar geldi. İBB ekipleri tarafından tüm ihbarlara müdahale edildi. Bölgelerden gelen ihbarlara ekiplerin müdahale çalışmaları devam ediyor."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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