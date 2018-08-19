- İBB'den "Kurban" uygulaması

Uygulamayla vatandaşlar, kurban kesim yerlerini ve küpe numaralarından hayvanlarla bilgi sahibi olabilecek

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nda ihtiyaç duyacakları tüm bilgileri "İBB Kurban" uygulamasıyla hayata geçirdi. Vatandaşlar, uygulamayla kentteki kurban kesim yerlerini ve küpe numaralarından hayvanlarla bilgi sahibi olabilecek.

Vatandaşların kurban ibadetini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesi ve iyi bir hizmet vermesi açısından çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "İBB Kurban" uygulamasını ücretsiz olarak hayata geçirdi. Telefonlara indirilen İBB Kurban uygulamasıyla vatandaşlar kurban kesim yerleri, küpe kontrol, ihbar hattı, kurban hakkında haberlerle ilgili içeriklerle bilgi sahibi olabilecek.

Uygulama sayesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar küpelerindeki numaralarla sorgulanabilecek. İstanbullular telefonlarına indirdikleri uygulamadaki haritalar aracılığıyla kentteki tüm kurban kesim yerlerini görebiliyor.

Uygulamada bulunan İhbar hattı ile vatandaşlar, kaçak kurbanlık hayvanların yakalanması için başvuru yapabilecek. Öte yandan kurban kesimi eğitimi almak isteyenler de uygulamada yer alan formu doldurarak talepte bulunabiliyor.