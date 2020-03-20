İBB'den koronavirüs'e karşı beş dilde bilgilendirici animasyon Koronavirüs salgınına karşı pek çok önlemi hayata geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, halkın doğru bilgilendirilmesi amacıyla beş dilde animasyon filmi hazırladı.

Eşitlikçi ve kapsayıcı hizmet sunmak ilkesiyle yola çıkan İBB, çok dilli hizmet dönemini başlattı.İlk olarak Koronavirüs ile mücadelede alınabilecek bireysel önlemlere ilişkin olarak Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça ve Kürtçe olmak üzere beş dilde bilgilendirici animasyon filmi hazırlandı.

Çok dilli Koronavirüs ile mücadele animasyonu, 19 Mart 2020 tarihi itibariyle İBB internet sitesi, sosyal medya mecraları; metro, tramvay, otobüs ve meydanlarda bulunan şehir ekranlarında yayınlanmaya başlandı. Film ayrıca göçmen ve yabancı nüfusun aktif olarak kullandığı iletişim kanallarında da yer aldı.

İBB, çok dilli yayınları önümüzdeki günlerde pek çok hizmet alanında kullanmayı planlıyor.

Kaynak: Bültenler