İBB'den Kartal Belediyesi'ne 'kreş' ziyareti
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İBB'den Kartal Belediyesi'ne 'kreş' ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Kadın ve Aile Müdürü Şenay Gül, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret etti.

İBB'den Kartal Belediyesi'ne 'kreş' ziyareti
21.07.2020 10:20 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:32

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Kadın ve Aile Müdürü Şenay Gül, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, İBB Kadın ve Aile Müdürü, diğer belediyelere örnek teşkil eden Kartal Belediyesi'ne ait kreşler ile ilgili Başkan Gökhan Yüksel'den bilgi aldı.

Kartal Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve İBB Kadın ve Aile Müdürü Şenay Gül'ün yanı sıra; Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar, Kartal Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Oğuzhan Dumlu ve kreşlerde görevli öğretmenler katıldı.

Türkiye'nin alerjik çocuklara yönelik hizmet veren ilk kreşini de bünyesinde barındıran Kartal Belediyesi kreşleri ile ilgili İBB Kadın ve Aile Müdürü Şenay Gül'e bilgi veren ve kurumun bugüne kadar elde ettiği tecrübeleri paylaşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel; kreşlerdeki işleyişi, personelin eğitimini ve Kartallı minik komşularımızın Atatürk ilkeleri doğrultusunda aldığı eğitimleri anlattı.

"Çocuklar ve gençler için yatırımlar artacak"

Kartal Belediyesi kreşlerinde 100'e yakın öğretmen ve 100'e yakın da personel ile yüksek standartlarda eğitim ve hizmet verildiğini ifade eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel eğitimin sadece kreş binaları ile sınırlandırılmadığını, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak adına çok sayıda atölye ve sosyal etkinlikler de düzenlendiğini belirtti. Ayrıca çocukların milli ve manevi değerlere yönelik erken yaşlarda bilgi edinmesi ve farkındalık kazanması için Kartal Belediyesi tarafından kreş öğrencileri için düzenlenen kültür gezilerine de değinen Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da çocuklara ve gençlere yönelik yatırımların artarak devam edeceğini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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