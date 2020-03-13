İBB'den fiyat denetimi İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta ekipleri, Koronavirüs vakası sonrası fiyat artışları nedeniyle 222 iş yerinde denetim yaptı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta ekipleri, Koronavirüs vakası sonrası fiyat artışları nedeniyle 222 iş yerinde denetim yaptı. Fiyat etiketi hükümlerine uymadığı belirtilen 35 iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı.

İBB zabıta ekileri koronavirüs vakasının ardından aşırı fiyat artışları yaptığı haberleri üzerine inceleme başlattı. Tüketici Hakları Zabıta Amirliği ekipleri bazı gıda ürünleri ile kolonya, cerrahi maske, 3M maskelerin satışı ile ilgili İstanbul genelinde medikal malzeme satan iş yerleri ve eczanelerde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında 96 eczane, 56 medikal ürün mağazası, 70 gıda satışı yapan işletme olmak üzere toplam 222 iş yeri incelendi. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'nun fiyat etiketi hükümlerine uymayan 35 iş yeri hakkında tespit tutanağı düzenlenerek karara bağlanmak üzere İstanbul Valiliği'ne gönderildi.

Kaynak: DHA