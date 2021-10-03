İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, İstanbul'un işgalini ve buna karşı örgütlenen direnişi konu alan "Esaret Yıllarında İstanbul" temalı tur düzenleyecek.

Beyoğlu ve Fatih'in tarihi sokaklarında gerçekleştirilecek gezi, İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 98. yılında Tarih Kültür Turizm Rehberler Derneği üyesi uzman rehberler eşliğinde yapılacak.

Tur kapsamında şehrin işgal yıllarında yaşanan esaret ve direniş günleri, mekanların öyküleriyle yeniden hatırlanacak.

İlki 9 Ekim'de başlayacak turların 20 kişi ile sınırlandırılan kontenjanı, tarih ve İstanbul meraklıları tarafından kısa sürede dolduruldu.

Ekim ayı boyunca her hafta sonu devam edecek turlara yeni başvuru tarihi İBB Kültür Daire Başkanlığının sosyal medya hesaplarından açıklanacak.

Başvuru sıralamasına belirlenecek kayıtlar forms.ibb.gov.tr/turizmmd adresinden yapılabilecek.