İBB'den "dünya temizlik günü"ne özel deniz temizliği

20.09.2019 16:20

Dünya Temizlik Günü, 2018'de Estonya'da "Let's Do It" adlı örgütün ulusal çapta plajlarda, piknik alanlarında ve ormanlarda başlattığı temizlik etkinliğiyle başladı. Kampanya daha sonra sivil toplum örgütlerinin katılımıyla çığ gibi büyüdü. Eylül 2018'de dünya genelinde157 ülkede 18 milyon gönüllü bir araya gelerek yaşadıkları bölgede temizlik çalışmaları yaptı.

Türkiye'de Sivil Yaşam Derneği koordinatörlüğünde başlatılan Dünya Temizlik Günü, bu yıl 170 ülkeye yayıldı. Etkinlikle, doğaya atılmış çöplerin temizlemesi ve çevre kirliliği hakkında farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İBB iştiraki İSTAÇ, bu sene 21 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek Dünya Temizlik Günü kapsamında Kadıköy iskelesinde dalgıçlarla su altı temizliği yapacak. Denizden çıkarılacak çöpler sahilde sergilenecek.

Ressamların çizgileriyle şekillenecek çevre resimleriyle renklenecek etkinlikte, çocuklara yönelik resim atölyesi de olacak. Katılımcılara çam fidanı ve sürpriz hediyeler takdim edilecek. Programın sonunda İBB Bando Takımı müzik ziyafeti sunacak.

Organizasyona Kadıköy Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve çevre gönüllüsü vatandaşlar da destek verecek. İBB Sürdürülebilir çevre bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe bütün İstanbullular davetli.

Kaynak: Bültenler