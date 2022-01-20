İBB'den devralınan metro hattı bu yıl hizmete açılacak

İSTANBUL (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) devralınan 'Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nın bu yıl hizmete açılacağını açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da 7 ayrı metro hattının yapımına devam edildiği bildirildi. Bu hatlardan birinin de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, yarım bıraktığı için devralınan 'Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nın olduğu belirtilerek, "En öncelikli hatlarımızdan biri olan bu hattımızda, maalesef devraldığımız güne kadar metro hattının yapımı durdurulmuş, hiçbir çalışma yapılmamıştı. Hatırlayacağınız gibi aynı zihniyet Çam ve Sakura Hastanesi yollarını da yapmamış hastaneye ulaşım için gerekli olan bütün yolları bakanlığımız yapmıştı" denildi.

"Hattın ihalesi 2017'de yapıldı. Son yerel seçimler öncesinde yüzde 5'i tamamlandı, Temmuz 2019-Mayıs 2020 arasında hiçbir ilerleme olmadı. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye İBB ile yaptığımız protokolle hattı devraldık. Yüzde 95 ilerleme kaydedilen metro hattını, bu yıl halkımızın hizmetine açacağız. Hattın uzunluğu 6,2 kilometredir. 4 istasyonlu raylı sistemimiz saatte 80 kilometre hıza uygun olarak, saatte 70 bin yolcu taşıyabilecek. Bu hattı işletmeye aldığımızda, kent merkeziyle Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Kayaşehir arasında hızlı, ekonomik ve emniyetli bir ulaşım sağlanacaktır. Bu metro hattımız Bağcılar-Kirazlı, Başakşehir- Olimpiyatköy hattının devamı niteliğinde olup Metrokent istasyonundan sonra, hattın 4 istasyon daha büyümesi anlamına gelecek. Ayrıca hattımız, Kayaşehir İstasyonu'nda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattıyla bağlanacak. Bu entegrasyonlarla, bölgenin Marmaray'a, havalimanına, Göktürk, Kemerburgaz, Kağıthane, Beşiktaş, Gayrettepe'ye metroyla ulaşımı da sağlanacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevi olduğu halde yapmaktan imtina ettiği, Başakşehir Şehir Hastanemizin bağlantısı olan kara yolu ve köprülerini de Bakanlık olarak biz devraldık ve yapımını hızla tamamladık. İstanbul'un hep yanında ve yakınında olmaya devam edeceğiz. İstanbul'da halkımızın ulaşımını kolaylaştırmak için kamuoyunu yanıltmadan çalışmaya devam edeceğiz."