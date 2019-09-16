İBB'den çıkartılan işçiler CHP il binası önünde oturma eylemi başlattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) çıkarılan bazı işçiler CHP İstanbul İl binası önünde oturma eylemine başladı.
16.09.2019 12:15
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) çıkarılan bazı işçiler CHP İstanbul İl binası önünde oturma eylemine başladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kararıyla belediye iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerinden toplamda 1244 işçi iş akitleri feshedilmişti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com