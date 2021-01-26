İBB'den C¸ocuklara İnternette Spor Egˆitimi
26.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:48
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çevrimiçi gerçekleştirilen evde egzersiz eğitimi ile Corona virüsü salgını sürecinde çocukların motivasyonunu arttırmayı, fiziksel ihtiyaçlarını karşılamayı ve eğlenceli bir ortamda çalışmalarını amaçlıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çevrimiçi gerçekleştirilen evde egzersiz eğitimi ile Corona virüsü salgını sürecinde çocukların motivasyonunu arttırmayı, fiziksel ihtiyaçlarını karşılamayı ve eğlenceli bir ortamda çalışmalarını amaçlıyor
Kaynak: DailyMotion.com