İBB'den C¸ocuklara İnternette Spor Egˆitimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çevrimiçi gerçekleştirilen evde egzersiz eğitimi ile Corona virüsü salgını sürecinde çocukların motivasyonunu arttırmayı, fiziksel ihtiyaçlarını karşılamayı ve eğlenceli bir ortamda çalışmalarını amaçlıyor.