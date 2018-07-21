İbb'den Bağcılar Kavşağı'nda Yol Çalışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik akışını rahatlatmak için Bağcılar Kavşağı'nda çalışma başlatacak.

İBB'den açıklamaya göre, O-3 Bağcılar bölgesindeki yanyol ve U dönüşü çalışması tamamlandığında, trafik akışı rahatlayacak ve inşaatı devam eden metro istasyonuna ulaşım kolaylaşacak.

Çalışmayla O-3 Kuzey yanyol U dönüşü ile Aksaray'dan İSTOÇ istikametine doğru devam eden otoyol trafiğinin, Bağcılar Göztepe Mahallesi'ne ve Tavukçu Deresi yoluna ulaşım mesafesi kısalacak ve trafik yoğunluğu azalmış olacak.

Aksaray ve Otogar yönünden gelen trafik akışı ise Mahmutbey kavşağına girmeden Bağcılar Göztepe Mahallesi'ne geçiş sağlayabilecek. Yüzyıl Mahallesi'ne bağlanan TEM otoyolu bağlantısı da rahatlamış olacak.

23 Temmuz pazartesi günü başlayacak olan çalışmaların 3 ay içinde bitilerek kavşağın hizmete alınması planlanıyor.

Kavşak çalışmasının yapılacağı U dönüşüne denk gelen bölgede bulunan 55 ağaç, özel makineler ile sökülerek başka yerlere dikilecek.

Ağaç taşıma çalışmaları İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Tolga Öztürk ve Dr. Necmettin Şentürk'ün hazırladığı raporlar doğrultusunda yapılacak.

Ağaç taşıma işlemi yapılmadan önce ağaçların kök ve dal dengelerini korumak için taç budaması yapılacak. Daha sonra ağaçlar özel nakil araçları ile taşınacak.

Ağaçlar Evren Mahallesi Çakır Sokak'ta İBB Park Bahçeler Müdürlüğü'nün göstermiş olduğu alana dikilecek. 30 çapından büyük ağaçlar için rootball tekniği ile taşıma yapılacak olup, daha küçük olan ağaçlar mekanik ağaç taşıyıcıları ile nakledilecek.