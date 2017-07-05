İbb'den 2017 Yaz İzci Kampı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yaz İzci Kampının 2017 yılı programını başlattı.



İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) iş birliğiyle düzenlenen, 10-15 yaş arası gençlerin katılabildiği Yaz Kampı için, izci adayları kampa gönderildi.



Bu kapsamda, her yıl 10 bin izci ve izci adayının eğitim gördüğü Yaz İzci Kampının 2017 yılı programı başlatıldı.



Başlangıcından bugüne geçen 13 yılda 200 bin izci yetiştiren kampta, her hafta pazartesi günü yeni gruplar kabul edilecek. Kampa katılanlar, eğitici ve öğretici faaliyetlerin yanı sıra eğlenceye de doyacak.



9 hafta boyunca devam edecek olan 2017 Yaz İzci Kampında, izcilik, kişisel gelişim, hafıza teknikleri, okçuluk, telsiz, haberleşme, ilk yardım, trafik, itfaiye ve yangın gibi eğitimlerin yanı sıra resim, müzik, tiyatro, yüzme, bisiklet, biniciliğin de aralarında bulunduğu eğlendirici etkinlikler de yer alıyor.



Kamp 12 Eylül Salı gününe kadar devam edecek.