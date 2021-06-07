İETT 100 yeni körüklü otobüs için ihaleye çıkıyor
İETT, metrobüs hattında kullanılmak üzere 100 adet tek körüklü otobüs alımı için ihaleye çıkacak.
İETT, metrobüs hattında kullanılmak üzere 100 adet tek körüklü otobüs alımı için ihaleye çıkacak.
İETT, metrobüs hattında kullanılan otobüs filosunu yenilemek için ihaleye çıkıyor.
Elektronik Kamu Alımları Platformunda (EKAP) yer alan bilgilere göre 100 yeni yüksek yolcu kapasiteli araç alımı ihalesi, 6 Temmuz saat 11.00'de İETT Satınalma Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken