İBB'den 10 Kasım'da Atatürk'ü anma etkinlikleri

08.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:28

İstanbul Büşükşehir Belediyesince (İBB), Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılında, Eyüp Sultan Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutulacak, Karacaahmet Sultan Cemevi'de de lokma dağıtılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81.yılında, İstanbul'daki devlet törenlerinin adresi, Dolmabahçe Sarayı ve Taksim Meydanı olacak.

Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşecek törene TBMM, İstanbul Valiliği, İBB Meclisi ve 1. Ordu Komutanlığından temsilciler ile devlet erkanı iştirak edecek. Törenin ardından Dolmabahçe Sarayı, Atatürk'ü anmak için ziyarete gelen vatandaşlara açılacak.

Taksim'deki törende, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenklerini sunacak. Ardından saat 09.05'te Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulacak.

İstanbullular davet edildi

Ekrem İmamoğlu, anma töreninin ardından Eyüp Sultan Camisi'nde öğle namazını takiben Mevlid-i Şerif okutacak. İstanbul'un manevi kalbinde Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler dualarla anılacak. Mevlid-i Şerif'in ardından cami avlusunda helva, şerbet ve su ikram edilecek.



İmamoğlu'nun 10 Kasım'daki diğer adresi Üsküdar Karacaahmet Sultan Cemevi olacak. 14.30'da gerçekleşecek ziyarette Atatürk ve şehitler anılacak, lokma ile şerbet dağıtılacak. Cemevi girişine konumlandırılan Atatürk fotoğrafları ziyaret edenleri karşılayacak. Her iki yerdeki anmalara İstanbul halkı da davet edildi.

Metro ve tramvaylar duracak

İstanbul'un 13 raylı sistem hattının tamamı 09.05'te Atatürk için duracak. Metro ve tramvaylar duraklara yanaştığında araç içinde anons yapılacak, istasyonlarda sirenler çalacak.

İBB, 10 Kasım için özel bir etkinlik daha düzenleyecek. Atatürk'ü Anma Gecesi, 10 Kasım Pazar akşamı, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) gerçekleştirilecek.

Özel gecede Mustafa Kemal Atatürk, Aşık Veysel'den Bedri Rahmi Eyüboğlu'na, Sabahattin Ali'den Tatyos Efendiye şiirler ve şarkılarla anılacak. Katılımın ücretsiz olduğu Atatürk'ü Anma Gecesi'nde İBB Şehir Tiyatroları, İBB Bandosu ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı sahne alacak.

Kaynak: AA