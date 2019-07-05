İBB'deki atamalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) resmi atamalar yapıldı. Eski TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut İBB'nin yeni genel sekreteri oldu.

Belediyeden alınan bilgilere göre, üçlü kararname ile göreve gelmesi gereken İBB Genel Sekterliğine Erkut getirildi. Güvenlik soruşturması tamamlanan Erkut'un ataması onaylandı. Daha önce Ekrem İmamoğlu tarafından genel sekterlik makamına vekaleten görevlendirilen Mehmet Çakılcıoğlu'na ise Erkut'un yardımcılığı görevi verildi.

Murat Ongun, Yiğit Duman, Ertan Yıldız, Erol Özgüner başkan danışmanı olarak atandı. Duman, insan kaynakları, Yıldız iştiraklerden ve Özgüner bilişimden sorumlu danışmanlar oldu.

Yavuz Saltık özel kalem müdürlüğüne, Eren Sözmez ise 1. Hukuk Müşavirliğine getirildi.

Kaynak: AA