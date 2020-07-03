İBB'DE yeni görevlendirme Turizm Platformu Koordinatörü Özcan Biçer, BİMTAŞ Genel Müdürlük görevine atandı.

Biçer ile görev değişimi yapan Nazım Akkoyun, İstanbul Planlama Ajansı koordinasyonunda sorumlu şekilde BİMTAŞ Genel Müdür Yardımcılığı ile vazifelendirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iştiraklerindenBİMTAŞ'ta görev değişimi yaşandı. Turizm Platformu Koordinatörü olarak kente hizmet veren Özcan Biçer, BİMTAŞ Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayından itibaren şirketin genel müdürlüğünü üstlenen Nazım Akkoyun da İstanbul Planlama Ajansı (İPA) koordinasyonundan sorumlu şekilde, BİMTAŞ Genel Müdür Yardımcılığı ile görevlendirildi.

BİMTAŞ Genel Müdürü Özcan Biçer, 1971 Erzincan doğumlu. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünü bitiren Biçer, Yüksek Lisans eğitimini YTÜ de, Kentsel Yenileme temasıyla Tarihi yarımada da tamamladı. İlke Planlama'yı kurarak bölge planlama, kent planlama, kentsel yenileme, kentsel dönüşüm ve kentsel tasarım konularında çalışmaya devam etti. Bu çalışmaları sırasında şeffaflık, katılım ve teknoloji odaklı yaklaşımlar geliştirerek kentsel plan ve projelere farklı bir soluk getirmeye özen gösterdi.

İstanbul'daki sorunlara dikkat çekmek ve kamuoyu ile birlikte kente sahip çıkabilmek adına, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nde 10 sene yönetim kurulu üyeliği ve 2.başkanlık görevlerini yerine getirdi.

Planlama sahasında ülkemizin yaklaşık yüzde 10'unu planlarken, kentsel tasarım sahasında Levent çarşı, Arnavutköy çarşı, Beyoğlu Tepebaşı, Beyoğlu Talimhane Turizm Projesi gibi birçok projeye imza attı. Kentsel yenileme ve dönüşüm alanında ise 1996 da Erzincan Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinden başlayarak, Samsun Kuzey Yıldızı ve Antalya Kepezaltı Santral gibi bir çok projeyi halkın katılımına ve ortak akla dayanan bir yöntemle hayata geçirdi.

Beyoğlu Platformu ve İBB İstanbul Turizm Atölyesi gibi yerel ve sektörel katılım ve yönetişim yapılarının kurulmasında ve yönetilmesinde rol aldı. 2020 Haziran ayı itibari ile BİMTAŞ Genel Müdürü olarak göreve başlayan Özcan Biçer aynı zamanda İBB İstanbul Turizm Platformu Direktörü görevini de yürütüyor.

İngilizce bilen, Özcan Biçer, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Kaynak: Bültenler