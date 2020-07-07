İBB'de robot dönemi
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İBB'de robot dönemi

İBB, insan kaynakları süreçlerinde Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) teknolojisini kullanmaya başladı. Önümüzdeki süreçte genişleyecek uygulama uygulandığı süreci 20 kata yakın hızlandırdı.

İBB'de robot dönemi
07.07.2020 10:38 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:42

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Robotik Süreç Otomasyon'nun ilk fazını uygulamaya koydu. İBB Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün geliştirdiği uygulama ile 'İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi' (İKYS) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın uygulaması olan 'Kamu e-Uygulama' arasında gerçekleştirilen kadro işlemleri artık robotlara yaptırılıyor.

İşgücü ve zaman tasarrufu sağlanıyor

Robotik Süreç Otomasyonu sayesinde insan eliyle gerçekleşen ve tekrarlayan eylemlerden iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanıyor. Robot sayesinde, bir personelin, 700 kaydı, 35 saatin üzerinde zaman harcayarak yaptığı işlemler en fazla 2 saat gibi bir sürede gerçekleştirilebiliyor. Robotik süreçler verilerin güncel tutulması ve insan hatasından muafiyet gibi olumlu yan çıktılar sağlamakta. Sürecin robotize edilmesinin ardından ilgili kayıtlar günlük olarak güncellenebilmesi ve bugüne kadarki süreçte yaşanan gecikmeler ortadan kalkması söz konusu.

İBB, ilerleyen günlerde uygun süreçlerin robotize edilmesine devam edecek ve 1 olan robot sayısı artırılacak.

Robotik Süreç Otomosyonu nedir?

Robotik Süreç Otomasyonu, bugüne kadar insan eliyle gerçekleştirilen ve tekrarlayan iş süreçlerinin öğrenebilen yazılım robotları tarafından yapılması işi. Robotik Süreç Otomasyonu ile uzun zaman ve yoğun iş gücü gerektiren tekrarlanan görevlerin otomatikleştirilmesi sağlanarak; insan kaynakları, mali hizmetler gibi alanlarda dönemsel birikmelerin olmaması ve geçmişte uzun zaman alan işlemlerin kısa sürede tamamlanması sağlanmakta. İnsan kaynaklı hata riskinin 0'a indirildiği, 7/24 aralıksız çalıştırılabilen bu sistemde hem zamandan hem hatalardan kaynaklı giderlerden tasarruf sağlanmakta. Böylece personeller katma değeri yüksek işlere daha fazla vakit ayırabilmekte.

Kaynak: Bültenler

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