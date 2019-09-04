İBB'de işten çıkarmalar

04.09.2019 16:18

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerinde işten çıkarılan ve belediye önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti.

Şenocak, İBB'nin Saraçhane'deki belediye binasının önünde işçilerle görüştü ve taleplerini dinledi.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Şenocak, bir insanın kaderi ya da gelecekteki hayallerinin bir mesaja sığmayacak kadar önemli olduğunu düşündüklerini söyledi.

Bir mesajla işine son verilen işçilerin insani ve hukuki noktada sonuna kadar yanlarında olacaklarını belirten Şenocak, CHP'den AK Parti'ye geçen Çatalca Belediyesinde kimsenin iş akdinin feshedilmediğini ifade etti.

Şenocak, belediyecilik anlayışlarında önce insanın geldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde belediye sürecinden başlayıp bugüne kadar gelinen süreçte de hiçbir zaman bugünkü gibi insan kıyımı yapacak bir zihniyetiyle yönetim yapmadık. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanı, seçim öncesinde İstanbul halkını kucaklayan, sevgi pıtırcıklığıyla insanlara yaklaşmaya çalışan, 16 milyonu kucaklayan, 'Kucaklayacağız, beraber yöneteceğiz.' anlayışıyla insanları adeta kandırırcasına bir politika gütmüş, bugünkü tabloya göre.

Hani 16 milyonla yönetecektin? Hani söz vermiştin, belediye personeli ile yollarını ayırmayacaktın? 'Buradaki belediye personeli ile hiçbir işçi kıyımına gidilmeyecektir.' diye beyanatları vardı. Aynı şekilde CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun da buna benzer beyanlarını hep beraber izlemiştik. Hiçbir işçi kardeşimizle yollarımızı ayırmayacağız, aldığımız belediyelerle diye beyanatları vardı. Namus, şeref sözüyle de bu beyanatları tasdiklediler. Ben açıkçası merak ediyorum. Namus, şeref sözü, kavramlarının da kelimelere sığmayacak kadar önem arz ettiğini düşünüyorum. Buradaki olayın neticesinde namus ve şeref kavramının ne anlam taşıdığını milletimizin takdirine bırakıyorum."

"Kılıçdaroğlu'nun bu olaydan haberi de olmayabilir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu olaydan haberi olmayabileceğini dile getiren Şenocak, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de özellikle Türkiye'nin varlığından haberi olmayan bir muhalefet liderinin bu olaydan da haberi olmayabilir. Ben buradaki basın mensupları aracılığıyla da CHP liderinin bir kez daha buradaki durumu görmesini, analiz etmesini, seçim öncesinde vermiş olduğu namus ve şeref sözünün ne kadar değer taşıdığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. ve buradaki mağdur olan kardeşlerimizin de sesini duyurmasını istiyoruz. Burada birçok kardeşimizin yarınlarla alakalı hayalleri... Bakın okullar açılacak. Burada eşleri doğum yapacak kardeşlerimiz var. Hastası olan kardeşlerimiz var. Bu arkadaşlarımızın yarınlarla alakalı hedeflerini, hayallerini suistimal edemeyiz. Bir çırpıda, bir mesajla beraber insanların geleceğine ipotek koyup kıyım yapamayız. Yapmamalılar. Onun için biz diyoruz ki, verdiğiniz sözleri yerine getirin. Biz AK Parti grubumuzla, meclisteki grubumuzla beraber bu sürecin yakından takipçisi olacağımızı, buradaki mağdur olan kardeşlerimizin hem hukuki noktada hem de insani noktada sonuna kadar yanında olacağımızı özellikle belirtmek istiyorum."

Şenocak, konuşmasının ardından tek tek işçilerle konuşarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İşçilere "Vicdan diye bir şey var." diye seslenen Şenocak, "Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın." ifadesini kullandı.

Bazı işçiler ise iki seçim arasında işe alınmadıklarını belirterek, işten çıkarılmalarına tepki gösterdi. Bir işçi ise kendisine iş akdinin sona erdiğine dair gönderilen mesajı basın mensuplarına gösterdi.

Kaynak: AA