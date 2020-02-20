İBB'DE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLERDEN CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

20.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:46

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işten çıkarılan işçiler, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 'in hakkında kendilerine hakarette bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundular.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işten çıkarılan işçiler, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 13 Şubat 2020 tarihinde kendileri hakkında yaptığı açıklamalarda hakaret ettiğini öne sürerek, suç duyurusunda bulunmak için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Grup, Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Alenen hakaret", "İftira" ve "Sövme" suçlarından suç duyurusunda bulundu.

"MİLLETİN VEKİLİ OLMAKTAN ÇIKTI"

Suç duyurusu öncesinde adliye önünde toplanan grup adına basın açıklaması okundu. İşçiler adına konuşan Umut Aydoğan şunları söyledi: "Bilindiği üzere bundan 178 gün önce aldığımız tek bir mesaj ile iş yerimizden haksız yere çıkartılmıştık ve 178 gündür hakkımız olan iş yerimize dönmek için bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele esnasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde bizleri araştırmak adına bir araştırma komisyonu kurulmuş ve bu komisyon çıkarılan işçilerin bankamatik memuru olmadığı ve haksız yere işten çıkarıldığını kamuoyuna belgelerle sunmuştu. Fakat geçtiğimiz günler içerisinde CHP Grup Başkanvekili ve ayrıca Manisa milletvekili Sayın Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısında yaptığı bir açıklamada 'Gerek İstanbul'da gerek Ankara'da ve diğer AK Parti'den aldığımız belediyelerde personel çıkışı var mıdır? Vardır bankamatik memuru olan bütün asalakları kovduk. Ama namusu ile çalışan AK Partili olmuş, MHP'li olmuş personele siyasi tercihinden ötürü asla ve asla bir işten çıkarma olmamıştır' tarzında saygısızca hakaret ederek Sayın Özel olduğu makamı unutmuş milletin vekili olmaktan çıkarak siyasi rant elde etmek amacıyla bu şekilde bir açıklama gerçekleştirmiştir."

"BU MİLLETE HAKARET EDEMEZSİNİZ"Aydoğan şöyle devam etti: "Bakınız biz eğer tekrar işine, çocuklarına helal lokma götürebilmek gayreti içerisinde olan ve İstanbul'a aşkla hizmet eden işçilerdik. Çalıştığımız süre zarfındaki resim, video giriş çıkışında imzalarımızı çalışırken ki kamera kayıtlarımız İBB'deki komisyon araştırma sırasında ortaya çıkarmıştır. Fakat milletvekili Sayın Özgür Özel haddini aşarak her şeyden önce Türk milletinin bir ferdi olan bizi işçileri, emekçileri asalak diyerek hakaret etmiş ve üstüne de namusumuza dil uzatmıştır. Dokunulmazlığı bulunan Sayın Özel'e buradan sesleniyoruz. Siz şerefinizi, namusunuzu ortaya koyup sözler verdiniz. Verdiğiniz sözlerin hiçbirini yerine getirmediniz fakat şeref ve namus bizim yaşama gayemizdir. Buna dil uzatmak kimsenin haddine değildir. Burada toplanmamızın amacı Sayın Özel'e birazdan suç duyurusuna bulunmaktır. Hukuksal olarak gereken bütün mücadeleyi vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Buradan kendisine sesleniyoruz. Bulunduğunuz makamı hatırlayıp milletin vekili olduğunuzu anlayın. Vekili olduğunuz bu millete, sizler hakaret edip iftirada bulunamazsınız. Kendisinden öncelikle tüm işçi ve emekçi kardeşlerim olmak üzere Türk milletinden özür dilemeye davet ediyorum. Ayrıca CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'ndan neden bir uyarı verilmediğini de merak ediyorum. İşçi dostu olduğunu söyleyen Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuda sessiz kalmayacağını ümit ediyorum."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULARBasın açıklamasından sonra "Hak hukuk diyenler şimdi neredeler" şeklinde slogan atan işçiler Özgür Özel, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Alenen hakaret", "İftira", ve "Sövme" suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Görüntü Dökümü----------------------İşçilerden saygı duruşu ve İstiklal Marşı--İşçilerin basın açıklaması-İşçilerin suç duyurusu doldurması görüntüleri-İşçilerden genel ve detay görüntüler

-Çağlayan Adliyesi'nden genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA

- İstanbul