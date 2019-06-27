İBB'de devir teslim töreni
İstanbul'da 23 Haziran'da yapılan yenileme seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu görevi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan devraldı.
İstanbul'da 23 Haziran'da yapılan yenileme seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu görevi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan devraldı.
Kaynak: AA
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