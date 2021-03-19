İBB'DE ÇALIŞAN 45 BİN İŞÇİ İÇİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI -1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nde çalışan 45 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmeleri düzenlenen törenle imzalandı

İBB ile Hak-İş ve Türk-İş arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. İSKİ ve İBB iştiraki toplam 19 şirkette çalışan, yaklaşık 45 bin personeli kapsayan anlaşma için, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Kültür Merkezi'nde 'Toplu İş Sözleşmeleri İmza Töreni" düzenlendi. Konuşmaların ardından sözleşmeyi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Türk-İş Genel Sekreteri Ramazan Ağar birlikte imzaladı.

"ÇOK AĞIRDIR BU SORUMLULUK"

İmamoğlu, 'Belediyecilik gibi, gerçekten insanların günlük yaşamlarını doğrudan ilgilendiren konularda hizmet üretiyorsak, sorumluluğumuzun çok daha fazla olduğunu bilmeliyiz. Çok ağırdır bu sorumluluk. Çünkü unutmayalım ki sadece 16 milyon İstanbullu değil, etkin nüfusuyla aslında 20 milyonluk topluma hizmet eden bir alanda iş gücüsünüz" ifadelerini kullandı. Toplu iş sözleşmelerini, yalnızca tarafların birbirine verdikleri yalın söz olarak da görmediğini kaydeden İmamoğlu, 'Bu aynı zamanda hepimizin, sendikaların, Büyükşehir Belediyemizin hep birlikte İstanbul'a, yani 20 milyon insana verilmiş bir sözün ifadesi olarak da görüyorum. Yükü, ağırlığı işte bu kadar mühimdir" diye konuştu.

Tören öncesinde konuşan sendika temsilcileri ise İmamoğlu'na teşekkür etti. Hak-İş Genel Başkanı Arslan, 'Sayın Başkan ile birlikte toplu sözleşme sürecinde görev alan İstanbul Büyükşehir Belediye'mizi temsilen, masada bizimle müzakere yapan ekibinizi de kutlamak istiyorum. Gerçekten profesyonelce, meselelerine çok vakıf, işçi-işveren ilişkilerinde sosyal diyalog mekanizmalarını açıp ve bu konuda başarılı bir süreci yürüttükleri için onları kutlamak istiyorum. Çünkü zor bir süreçti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı