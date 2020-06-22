İBB'de 9 ay sonra Fen İşleri Daire Başkanı değişti
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yönetim kadrosunda, seçimden sonra gerçekleştirilen değişikler sırasında, 28 Eylül 2019 tarihinde Fen İşleri Daire Başkanlığı'na atanan Kasım Arısoy, 9 ay sonra görevden alındı.
22.06.2020 10:02 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:56
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yönetim kadrosunda, seçimden sonra gerçekleştirilen değişikler sırasında, 28 Eylül 2019 tarihinde Fen İşleri Daire Başkanlığı'na atanan Kasım Arısoy, 9 ay sonra görevden alındı. Yerine, iş hayatına Suudi Arabistan'da baraj projesiyle başlayan inşaat mühendisi Recep Korkut atandı. İBB yetkilileri, daire başkanının neden görevden alındığına ilişkin sorulara bir yanıt verilmedi.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA