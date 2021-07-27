İBB, çocukların yaz tatillerini eğlenceye dönüştürmek için "Açık Hava Yaz Çocuk Etkinlikleri" düzenleyecek
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İBB, çocukların yaz tatillerini eğlenceye dönüştürmek için "Açık Hava Yaz Çocuk Etkinlikleri" düzenleyecek

İBB, çocukların yaz tatillerini eğlenceye dönüştürmek için 'Açık Hava Yaz Çocuk Etkinlikleri' düzenleyecek
Bültenler - Haberler | Güncel

Kentin dört bir köşesi, 31 Temmuz – 3 Eylül 2021 tarihleri arasında benzersiz deneyimlere ve fiziksel aktivitelere ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çocuklar için hazırladığı zengin içerikli yaz programlarına yeni bir seriyle devam ediyor. Çocukların sporla iç içe büyüyerek sağlıklı bir gelecekle kucaklaşmasını amaçlayan İBB iştiraki SPOR İSTANBUL, hareketsiz kalan çocukların fiziksel aktivitelerini teşvik bir eden bir etkinlik serisini hayata geçiriyor. Eğlence dolu Çocuk Karnavalı, çocuklara doğa sevgisi aşılayan gören Doğa Kampı'ndan sonra İstanbul'un dört bir yanında gerçekleştirilecek Açık Hava Yaz Çocuk Etkinlikleri 31 Temmuz Cumartesi günü başlıyor.

Açık Hava Yaz Çocuk Etkinlikleri, İstanbul'un 8 farklı noktasında bir ay boyunca devam edecek. Seri kapsamında 6 branşta aktiviteler gerçekleştirilecek. Yelken, kano, deniz küreği, oryantiring, bisiklet ve satranç etkinlikleriyle fiziksel ve mental gelişimleri desteklenecek. Kano, yelken, deniz küreğine 13-14 yaşındaki çocuklar; oryantiring, bisiklet ve satranca ise 7-14 yaş grubundaki çocuklar katılabilecek.

Kaynak: Bültenler

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