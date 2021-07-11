"İBB Çocuk Tiyatro Festivali" İstanbul'un parklarında başlıyor
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"İBB Çocuk Tiyatro Festivali" İstanbul'un parklarında başlıyor

'İBB Çocuk Tiyatro Festivali' İstanbul'un parklarında başlıyor
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) özel tiyatrolarla dayanışmak için başlattığı "İstanbul'da Perdeler Kapanmasın" projesinde yer alan çocuk oyunları sahnelenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) özel tiyatrolarla dayanışmak için başlattığı "İstanbul'da Perdeler Kapanmasın" projesinde yer alan çocuk oyunları sahnelenecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 12-17 Temmuz'da İstanbul'daki 10 ilçede yer alan parklarda kurulacak sahnelerde, mevcut projede yer alan 40 oyun seçkisi ile tiyatro sanatçıları çocuklara ulaşacak.

"İBB Çocuk Tiyatro Festivali" kapsamında oyunlar, Göztepe 60. Yıl Parkı, Bağcılar Bölge Parkı, Kartal Çamlık Parkı, Arnavutköy Şehir Parkı, Büyükada Atatürk Meydanı, Çamlık Erguvan Tepe Parkı, Ümraniye Şehitlik Parkı, Başakşehir Hoşdere Millet Bahçesi, Sultanbeyli Gölet Parkı ve Zeytinburnu Çırpıcı Parkı'nda çocuklarla buluşacak.

Bir hafta sürecek festivalde her gün 17.00 ile 20.40 saatleri arasında 4 oyun sahnelenecek, oyun aralarında çocuklar için eğlenceli performanslar ve konserler yer alacak.

Etkinlik programıyla ilgili ayrıntılar, İBB'nin sosyal medya hesaplarından öğrenilebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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