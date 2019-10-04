İBB CHP Grup Sekreteri: "İmamoğlu kazandıktan sonra ecdad yadigarı Hamidiye Su'dan vazgeçtiler"

04.10.2019 08:31

Türk Hava Yolları'nın (THY) yer hizmetleri veren iştirak şirketi Turkish Ground Services (TGS), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan Hamidiye Su ile anlaşmasını sonlandırdı. THY'nin bu kararının ardından iki bakanlık, iki kamu kuruluşu, bir kamu bankası ile çeşitli resmi ve özel kurumların da Hamidiye'den su alımını kısmen veya tamamen bıraktığı ortaya çıktı.



Kurum ve bakanlıkların anlaşmayı zamanından önce fesh etmesi ve bu kararın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminden sonra alınmış olması, özellikle sosyal medyada 'zamanlama manidar' şeklinde yorumlandı. Euronews.com'da Görüntüle