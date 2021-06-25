İBB Çevre Koruma Daire Başkanı Erdinçler: "2 bin 700 metre küp deniz salyası toplandı"
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İBB Çevre Koruma Daire Başkanı Erdinçler: "2 bin 700 metre küp deniz salyası toplandı"

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Güncel

İBB Çevre Koruma Daire Başkanı Erdinçler: "2 bin 700 metre küp deniz salyası toplandı" Şile'de müsilajların toplanma alanı havadan görüntülendi İstanbul'un müsilajı Şile'de toplanıyor Marmara Denizi'nden toplanan müsilaj, Şile'de bulunan ve 3 bin metrekarelik alandan oluşan Kömürcüoda Katı...

İBB Çevre Koruma Daire Başkanı Erdinçler: "2 bin 700 metre küp deniz salyası toplandı"

Şile'de müsilajların toplanma alanı havadan görüntülendi

İstanbul'un müsilajı Şile'de toplanıyor

İSTANBUL - Marmara Denizi'nden toplanan müsilaj, Şile'de bulunan ve 3 bin metrekarelik alandan oluşan Kömürcüoda Katı Atık Bertaraf Tesisleri'nde toplanıyor. Çalışmaların gidişatına ilişkin bilgi veren İBB Çevre Koruma Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, "2 bin 700 metre küp deniz salyası toplandı" dedi. Öte yandan müsilajların toplandığı alan havadan görüntülendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan müsilaj seferberliği aralıksız şekilde sürmeye devam ediyor. Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde yapılan temizlik çalışmaları sonrası toplanan deniz salyaları atık depolarında toplanıyor. Salyaların yoğunluk gösterdiği İstanbul sahillerinin toplanan müsilajları ise Anadolu Yakası'nda bulunan İSTAÇ'a ait Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'ndeki Düzenli Depolama Alanı'na getiriliyor. Yürütülen çalışmalara ilişkin konuşan İSTAÇ Genel Müdürü M. Aslan Değirmenci, "Denizin dibinde ölen müsilajlar yüzeye çıkıyorlar. Yoğunluk hala devam ediyor" diye konuştu.

"Müsilajlar öldükçe yüzeye çıkıyorlar"

Konuya ilişkin bilgi veren İSTAÇ Genel Müdürü M. Aslan Değirmenci," 9 adet aracımız düzenli olarak deniz yüzeyinden topladığı müsilajı Anadolu Yakası'nda bulunan bu noktaya getiriyor. Her bir araç yaklaşık 8 metreküp kapasitede. Günde ortalama araç başı 4 sefer gerçekleştiriliyor. Müsilaja ilişkin çalışma 8 Haziran'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Valiliği'nin başlattığı bir seferberlik ile gerçekleşmeye başladı. Bizler de çalışmalara destek veriyoruz. Ayrıca kamu kurumlarından, çevre belediyelerden toplanan müsilajlarda bu noktada toplanıyor. Bu operasyon devam edecek" dedi.

"2 bin 700 metreküp deniz salyası toplandı"

İBB Çevre Koruma Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler ise, "8 Haziran'dan itibaren bakanlık ile beraber çalışmalara devam ediyoruz. Bakanlık ile birlikte toplamda 2 bin 700 metre küp deniz salyası toplandık. Burada 2. sınıf katı atık depolama sahasında salyalar depolanıyor. Altında geçirimsiz tabaka olduğu için yeraltı sularına karışmıyor. Burada hem buharlaşmanıın etkisiyle biraz azalmış oluyor hem de çürümesi sağlanıyor" diye konuştu.

Öte yandan, müsilajın toplandığı alan drone ile havadan görüntülendi.

İBB Çevre Koruma Daire Başkanı Erdinçler: '2 bin 700 metre küp deniz salyası toplandı'
İBB Çevre Koruma Daire Başkanı Erdinçler: '2 bin 700 metre küp deniz salyası toplandı'
İBB Çevre Koruma Daire Başkanı Erdinçler: '2 bin 700 metre küp deniz salyası toplandı'
İBB Çevre Koruma Daire Başkanı Erdinçler: '2 bin 700 metre küp deniz salyası toplandı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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