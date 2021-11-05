ESENLER, İSTANBUL (İHA) - İBB çalışanından Tevfik Göksu'ya tehdit

İSTANBUL - İBB Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan Utkan Baştürk, sosyal medya paylaşımlarında ve Esenler Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak Esenler Belediye Başkanı ve İBB Ak Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu'yu tehdit etti.

İBB Meclis toplantılarında yaptığı konuşmalarla dikkatleri üzerine çeken Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB'de Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli personel Utkan Baştürk'ün tehditlerine ve ağır hakaretlerine maruz kaldı. İBB tarafından bu dönemde CHP referansıyla işe girdiği anlaşılan Utkan Baştürk'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kamuoyunda infiale sebep oldu.

Esenler Belediyesi'ni arayıp hakaretler etti

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu'yu Facebook hesabı paylaşımlarıyla tehdit eden Utkan Baştürk'ün, Esenler Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden de tehdit ve hakaretler bulunduğu öğrenildi. Baştürk'ün, Esenler Belediye Başkan Danışmanı Abdullah Aksu'yla yaptığı görüşmede Aksu'ya da tehdit, hakaret ve küfürler savurduğu öğrenildi.