İBB bursu ne zaman yatacak? İBB'den 2. taksit ödemeleri için açıklama geldi mi? 2021
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İBB bursu ne zaman yatacak? İBB'den 2. taksit ödemeleri için açıklama geldi mi? 2021

11.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:35
İBB bursu ne zaman yatacak? İBB'den 2. taksit ödemeleri için açıklama geldi mi? 2021

İBB bursunun Aralık 2020'de ilk taksitinin ödenmesi ardından ikinci taksitlerle ilgili tarih bekleniyor. 3 bin 200 TL olarak 3 taksit şeklinde hesaplara yatırılacak olan İBB bursunun ikinci taksit tarihinde bin TL öğrencilere dağıtılacak. Peki, İBB bursu ne zaman yatacak? İBB'den 2. taksit ödemeleri için açıklama geldi mi? İkinci taksit tarihi 2021

İlk taksitte bin 200 TL alan öğrenciler, ikinci ve üçüncü taksit tarihlerinde biner TL olmak üzere toplamda 3 bin 200 TL İBB bursu alacak. Geçtiğimiz yıl aralık, şubat ve mayıs aylarında yatırılan İBB bursunun ikinci taksidi hâlâ hesaplara yatırılmadı..

İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında vadettiği öğrencilere 3 bin 200 TL burs ücretleriyle ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2020'nin aralık ayında öğrenciler, bin 200 TL İBB bursunun ilk taksidini almıştı. Geçtiğimiz dönemlerde ikinci taksit, şubat ayında, üçüncü taksit de mayıs ayında yatmıştı.

İBB burs ücretlerinin ne zaman yatırılacağını ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden henüz bir açıklama gelmedi. Şubat ayı içerisinde ödenmesi beklenen 2. taksitin ne zaman yatırılacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

GEÇEN YIL NASIL İŞLEDİ

İBB 2020 yılında öğrencilere 3 bin 200 TL bursun ilk iki taksidinin 2019 Aralık'ta 1200 TL, 2020 Şubat'ta 1000 olarak ödendiği, üçüncü taksidin ise 2020 Mayıs'ta 1000 TL olarak yatırıldı.

İBB BURSU NE KADAR?

İhtiyaç sahipliği ya da ailevi durum kriterlerine göre verilen burstan toplamda 30 bin öğrenci yararlanıyor. Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 Türk lirası olarak belirlenen burs üçe bölünerek veriliyor.

İBB BURSU İÇİN İSTENEN BELGELER NELER?

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Üniversite yerleştirme belgesi/ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
  • Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)
  • Sabıka kaydı/disiplin cezası almadığına dair belge
  • Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu
  • Gelir Durumu Değerlendirme belgesinde yer verdiği beyanlarını belgelemek
  • Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
  • KYK'dan burs almadığına dair belge ve özel kurumdan burs almadığını beyan eden dilekçe
  • Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi

İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
  • T.C. vatandaşı olmak
  • Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
  • Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
  • Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
  • Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf/Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
  • Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

BAŞVURU YAPAMAYACAK ÖĞRENCİLER

  • Uzaktan öğretim görenler
  • Açık öğretimde okuyanlar
  • 25 yaşından büyükler
  • Ücretli değişim programında bulunanlar
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
  • Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
  • Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
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