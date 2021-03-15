İBB bursu ne zaman yatacak 2021? İBB bursu ikinci taksit ne zaman ödenecek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İBB bursu ne zaman yatacak 2021? İBB bursu ikinci taksit ne zaman ödenecek?

15.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:00
İBB bursu ne zaman yatacak 2021? İBB bursu ikinci taksit ne zaman ödenecek?

İBB bursu ne zaman yatacak 2021 sorusu ilk taksitinin yatmasının ardından ikinci taksit ödemeleri için merak edilmeye başlandı. Geçen sene ikinci taksit Şubat ayında, üçüncü taksit ise Mayıs ayında öğrencilere ulaştırılmıştı. Peki, İBB bursu ne zaman yatacak 2021? İBB bursu ikinci taksit ne zaman ödenecek?

İBB bursu ne zaman yatacak sorusu son günlerde internette en çok araştırılan konuların başında geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi son 2 yıldır burs hizmeti vererek bir çok öğrencinin eğitimine destek veriyor. Binlerce öğrenci 2. taksitin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki, İBB bursu ikinci taksit ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İhtiyaç sahipliği ya da ailevi durum kriterlerine göre verilen İBB bursundan toplamda 30 bin öğrenci yararlanıyor. Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 Türk lirası olarak belirlenen burs üçe bölünerek veriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesiburs ödemesi ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak İBB bursu 2020 yılında öğrencilere 3 bin 200 TL olan bursun ilk iki taksidinin 2019 Aralık'ta 1200 TL, 2020 Şubat'ta 1000 olarak ödenmiş. Üçüncü taksit ise 2020 Mayıs ayında yatırılmıştı.

EĞİTİM YARDIMI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

* Üniversite yerleştirme belgesi/ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

* Nüfus cüzdanı fotokopisi

* Sabıka kaydı/disiplin cezası almadığına dair belge

* Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)

* Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

* Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu

* Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi

* KYK'dan burs almadığına dair belge ve özel kurumdan burs almadığını beyan eden dilekçe

* Gelir Durumu Değerlendirme belgesinde yer verdiği beyanlarını belgelemek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Çağatay Ulusoy Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Sivas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İBB bursu ne zaman yatacak 2021? İBB bursu ikinci taksit ne zaman ödenecek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 12:01:28. #1.15#
title