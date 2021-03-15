İBB bursu ne zaman yatacak 2021? İBB bursu ikinci taksit ne zaman ödenecek?

İBB bursu ne zaman yatacak 2021 sorusu ilk taksitinin yatmasının ardından ikinci taksit ödemeleri için merak edilmeye başlandı. Geçen sene ikinci taksit Şubat ayında, üçüncü taksit ise Mayıs ayında öğrencilere ulaştırılmıştı. Peki, İBB bursu ne zaman yatacak 2021? İBB bursu ikinci taksit ne zaman ödenecek?

İBB bursu ne zaman yatacak sorusu son günlerde internette en çok araştırılan konuların başında geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi son 2 yıldır burs hizmeti vererek bir çok öğrencinin eğitimine destek veriyor. Binlerce öğrenci 2. taksitin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki, İBB bursu ikinci taksit ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İhtiyaç sahipliği ya da ailevi durum kriterlerine göre verilen İBB bursundan toplamda 30 bin öğrenci yararlanıyor. Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 Türk lirası olarak belirlenen burs üçe bölünerek veriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesiburs ödemesi ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak İBB bursu 2020 yılında öğrencilere 3 bin 200 TL olan bursun ilk iki taksidinin 2019 Aralık'ta 1200 TL, 2020 Şubat'ta 1000 olarak ödenmiş. Üçüncü taksit ise 2020 Mayıs ayında yatırılmıştı.

EĞİTİM YARDIMI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

* Üniversite yerleştirme belgesi/ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

* Nüfus cüzdanı fotokopisi

* Sabıka kaydı/disiplin cezası almadığına dair belge

* Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)

* Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

* Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu

* Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi

* KYK'dan burs almadığına dair belge ve özel kurumdan burs almadığını beyan eden dilekçe

* Gelir Durumu Değerlendirme belgesinde yer verdiği beyanlarını belgelemek