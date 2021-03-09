İBB bursu ne zaman yatacak 2021? 2. taksit İBB bursu ne zaman ödenecek?

İBB bursu ne zaman yatacak sorusu ilk taksitinin yatmasının ardından 2. taksit ödemeleri için merak edilmeye başlandı. Geçen sene ikinci taksit Şubat ayında, üçüncü taksit ise Mayısıs ayında öğrencilere ulaştırılmıştı. Peki, İBB bursu ne zaman yatacak 2021? 2. taksit İBB bursu ne zaman ödenecek?

Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları geçen haftalarda açıklandı. Evraklar teslim edildi. Şimdi öğrenciler en önemli kısım olan burs ücretleri tarihini araştırıyor. Şu sıralar sıklıkla İBB bursları ne zaman yatacak? sorusu sıklıkla soruluyor.

İBB BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. İBB'den yakın zamanda açıklama bekleniyor.

ÖDEMELER 3 TAKSİTTE YAPILIYOR

İBB tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılında öğrencilere 3 bin 200 TL bursun ilk iki taksidinin 2019 Aralık'ta 1200 TL, 2020 Şubat'ta 1000 olarak ödendiği, üçüncü taksidin ise 2020 Mayıs'ta 1000 TL olarak yatacağı belirtildi.

EĞİTİM YARDIMI İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

* Üniversite yerleştirme belgesi/ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

* Nüfus cüzdanı fotokopisi

* Sabıka kaydı/disiplin cezası almadığına dair belge

* Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)

* Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

* Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu

* Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi

* KYK'dan burs almadığına dair belge ve özel kurumdan burs almadığını beyan eden dilekçe

* Gelir Durumu Değerlendirme belgesinde yer verdiği beyanlarını belgelemek