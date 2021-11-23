İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB burs ne zaman yatacak?

İbb burs ne zaman yatacak? sorusu öğrencilerin gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, İBB burs sonuçları açıklanmasının ardından merak edilen konuları sizler için derledik.

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB binlerce öğrenciye burs imkanı sağlıyor. İBB Genç Üniversiteli bursu ile öğrencilere geçen sene 3.200 TL burs yardımında bulunmuştu. Bursalar 3 taksit halinde ödeniyor. İBB bursu bir çok öğrencinin yaşamını ciddi oranda kolaylaştırıyor. Genç Üniversiteli bursuna başvuran binlerce kişi sonuçların açıklanmasını beklerken İBB sonuçların açıklandığını duyurdu.

İBB SONUÇ SORGULAMA EKRANI

İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Başvuru sonuçları açıklandı ancak bursun ne zaman yatırılacağı henüz açıklanmadı.

İBB Burs Başvuru Şartları

İBB burs başvuru şartları da çoğu üniversite öğrencisinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. İBB burs başvuru şartları şu şekilde belirtiliyor;

*T.C. vatandaşı olmak

• Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

• Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

• Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

• Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf/Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

• Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

• Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Bu şartlara uymayan kişilerin başvuru yapması mümkün değildir. Özellikle İBB bursuna kimler başvuramaz sorusu da oldukça merak ediliyor. Bu soru için verilen cevap ise şu şekildedir;

• Açık öğretimde okuyanlar

• Uzaktan öğretim görenler

• Ücretli değişim programında bulunanlar

• 25 yaşından büyükler

• Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

• Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

• Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Bu kriterlere sahip öğrenciler İBB burs başvurusu yapmazlar.

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