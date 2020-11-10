İBB burs sonuçları açıklandı! İBB Bursu ne kadar? İBB burs sonuçları öğrenme ekranı!
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İBB burs sonuçları açıklandı! İBB Bursu ne kadar? İBB burs sonuçları öğrenme ekranı!

10.11.2020 14:32 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:37
İBB burs sonuçları açıklandı! İBB Bursu ne kadar? İBB burs sonuçları öğrenme ekranı!

Öğrencilerin merakla beklediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu sonuçları açıklandı. İBB burs sonuçları ve İBB burs sonuçları öğrenme ekranı!

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

İBB burs sonuçları gencuniversiteli.ibb.istanbul sonuç sayfasında açıklandı. Yapılan açıklamada:

Sevgili öğrenciler,

"Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları açıklanmıştır.

Genç Üniversiteli Eğitim Yardımına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, eğitim hayatınızda başarılar dileriz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi" denildi.

İBB BURSU NE KADAR?

İhtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre verilecek olan burs toplamda 30 bin öğrencinin olacak. Öğrenci için yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlenen burs 3'e bölünecek ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verilecek.

İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu şartları:

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf/Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Başvuru Yapamayacak Öğrenciler

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

İBB BURSU BAŞVURU SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

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