: İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!

10.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:38

Geçtiğimiz günlerde sona eren İBB burs başvuruları sonrası öğrenciler heyecanlı bir bekleyiş içine girmişti. Binlerce öğrencinin merakla beklediği İBB burs sonuçları açıklandı. İşte İB burs sonuçları sorgulama sayfası!

İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI ÇİN TIKLAYINIZ

İMAMOĞLU SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI TARİHİ DUYURMUŞTU

"Sevgili öğrenciler,

Genç Üniversiteli eğitim desteğimiz için başvurularımız sona erdi.

Tüm başvuruların titizlikle inceleneceğine ve adaletli bir biçimde değerlendirileceğine hiç şüpheniz olmasın.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesini 10.02.2020 Pazartesi günü ilan edeceğiz.

Gönül isterdi ki, talebi olan tüm başvuru sahiplerine desteğimizi ulaştırabilelim. Dilerim gelecekte bu da mümkün olur.

Bizlere güvendiğiniz için teşekkür eder, hepinize başarılar dilerim."

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