İBB BİNASI ÖNÜNDE ŞÜPHELİ PAKET HAREKETLİLİĞİ
Haberler » Güncel » İBB BİNASI ÖNÜNDE ŞÜPHELİ PAKET HAREKETLİLİĞİ - Haber

İBB BİNASI ÖNÜNDE ŞÜPHELİ PAKET HAREKETLİLİĞİ

Fatih Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye binası önüne bırakılan şüpheli paket, uzman ekip tarafından fünye ile patlatıldı.

06.02.2020 00:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:46
İBB BİNASI ÖNÜNDE ŞÜPHELİ PAKET HAREKETLİLİĞİ

Saraçhane'de bulunan Büyükşehir Belediye binası önüne bırakılan şüpheli paket, uzman ekip tarafından fünye ile patlatıldı.

Olay, saat 23.15 sıralarında Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binası önünde yaşandı. Atatürk Bulvarı'na bağlanan yolda İBB binası yanına bırakılan şüpheli paketi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İncelemelerde bulunan polis ekipleri, Atatürk Bulvarı'na çıkan yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen bomba imha ekibi, şüpheli paketi fünye ile patlattı. Yapılan incelemede pakette bomba izine rastlanmadı.

Görüntü Dökümü: ----------Kapatılan yolPolislerin güvenlik önlemi almasıBomba imha uzmanıPaketin fünye ile patlatılması

Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler