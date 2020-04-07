İBB Bilim Kurulu, Kovid-19 ile mücadele kapsamında önerilerini açıkladı Açıklaması Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin daveti üzerine oluşturulan İBB Bilim Kurulu, önerilerini açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin daveti üzerine oluşturulan İBB Bilim Kurulu, önerilerini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklarla sivil toplum kuruluşlarını da bu kurula katılmaya davet eden İBB Bilim Kurulu açıklamasında, İstanbul ile ilgili görüş ve önerilere yer verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından vaka olarak kabul edilen hastaların yüzde 60'ının İstanbul'da olduğunun görüldüğü anımsatılan açıklamada, "Bu olağanüstü yüksek oran bile, tek başına İstanbul'un, tüm Türkiye'den ayrı biçimde ele alınması ve kente özgün koruma, kontrol stratejilerinin oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır." denildi.

Bu ciddi süreci en doğru şekilde yönetebilmek amacıyla, İBB daveti ve yapılanması içinde, bir Bilim Kurulu zarureti doğduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kurulun amacı, belediye hizmetlerinin güncel bilimsel verilerin ışığında; meslek odalarının, uzmanlık derneklerinin, sivil toplum kuruluşlarının, konu hakkında yetkin bilim insanlarının davet ve önerileriyle, ortak akılla, özgün bir şekilde planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesidir.

Kurul, İBB yöneticileri ile düzenli toplanarak, İstanbul özelinde sorunları birlikte değerlendirmekte, öneriler hazırlamakta, İBB hizmetleri çerçevesinde yapılabilecek olanları ivedilikle uygulamaya geçirmek üzere tavsiyelerde bulunmaktadır. Ülke olarak, çözüm yolları bulabilmek için, tüm kurumların bilgi, deneyim, kaynak paylaşımı, uyum, yakın iş birliği ve koordinasyon içinde çalışması oldukça önemlidir.

Şüphesiz ki, Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklar, bu kurulda temsil edilmeyen sivil toplum ve diğer kuruluşların iş birliği olmaksızın etkin sonuçlara ulaşmak mümkün değildir.

İBB Bilim Kurulu, tüm kurumlara olan davetini yinelemektedir. Bu ülkede birlikte yaşayan bireyler, siyasi düşüncelerinden bağımsız olarak, bu hastalıktan etkilenme riski ile karşı karşıyadır. Salgın, hastalık riskinde insanları birleştirmektedir. Hepimizi etkileyen ve daha da etkileyecek olan Kovid-19 salgını ile mücadele edebilmek için, birlikte hareket etmek ve kurumların deneyimlerinden yararlanmak elzemdir."

İBB Bilim Kurulu, öncelikli önerilerini ise şöyle sıraladı:

"Alternatif tedavi merkezleri kurulmalı; bu merkezlerin yanı sıra, izolasyonun sağlanması için spor ve benzeri geniş alanlı salonlardan izolasyon birimleri olarak yararlanılmalıdır.

Termal kameralarla tespit edilen şüpheli vakaların hızla muayenesi ve testleri yapılarak izolasyonu sağlanmalıdır.

Çalışmak zorunda olan tesislerde belirli aralıklarla tedbir önlemlerinin ( test dahil ) alınmasına ilişkin kontrol mekanizmaları harekete geçirilmelidir.

Pandemi hastanelerinde ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanların sağlanması ve dağıtımı için ek önlemler alınmalıdır.

Halkın moral ve motivasyonunu yüksek tutmak ve "evde kal" çağrısını güçlendirmek adına, çeşitli projeler üretilmelidir.

Test sayısı artırılarak filyasyona hız verilmelidir.

Sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik önleyici eylem planlarının ortaya konulmasına çalışılmalıdır.

Salgın yayılım hızının engellenmesine ilişkin her türlü kapanma tedbirlerine başvurulması gerekmektedir."

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Su Tasarrufu Kampanyası"

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, günde yaklaşık 3 milyon metreküp suyun tüketildiği İstanbul'da israfın önlenmesi, bilinçli kullanımın özendirilmesini amacıyla sosyal medya üzerinden kampanya başlatıyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre İBB'nin bağlı kuruluşlarından İSKİ ve İBB iştiraki MEDYA AŞ tarafından hazırlanan animasyonda, Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan aile fertlerine su tasarrufunun önemi hatırlatılıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya dahil tüm iletişim mecralarından paylaşacağı "Koronavirüs salgını nedeniyle artan su tüketimine karşı pratik önlemler" isimli animasyonda bazı öneriler yer alıyor.

Kaynak: AA