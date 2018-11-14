İbb Başkanı Uysal: Su Fiyatlarında Yüzde 15 İndirim Kararı Aldık (1)

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, su fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı aldıklarını açıkladı.

Uysal yaptığı açıklamada, "Su fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı aldık. İndirim 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak" dedi. Mevlüt Uysal barajlardaki doluluk oranının iyi seviyede olduğunu da kaydetti. - İstanbul