İbb Başkanı Uysal

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Sultanbeyli 6. Olağan İlçe Kongresine katılarak konuşma yaptı.

"İstanbul, AK Parti'nin doğduğu il. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 1994 yılında İstanbul'da belediye başkanlığını kazandığı zaman yeni bir belediyecilik anlayışı ortaya koydu. Belediye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı çizgide, aynı yoldan devam ediyoruz. İstanbul'un bugün en büyük sorunu ulaşım. Bu ulaşım sorunu metro ile çözülür. Bugün itibariyle 160 kilometre metro şu an faaliyette. İnşallah bu yıl sonuna kadar 110 kilometrelik de raylı sistem açılmış olacak. Hedefimiz 2023 yılında da metro hattını bin kilometreye çıkaracağız inşallah."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'öncelikli olarak fazla oy aldıkları yerlere metro yapıyorlar' eleştirilerini göndeme getiren Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim birinci önceliğimiz ulaşımda metro. Yapılan yerler ve inşaatı devam eden yerler var. Hepsi 430 kilometre ve devamında da 600 kilometre daha açılacak. Sultanbeyli ve Arnavutköy bizim en fazla oy veren ilçelerimiz ama şu ana kadar metro gelmemiş. İnşallah dedim en fazla oy veren ilçelerimiz öncelikli olacak. Şimdi bugün haberde ana muhalefet partisi diyor ki 'Büyükşehir Belediye Başkanı bize oy vermeyenlere hizmet yok. Bizim bugüne kadar yaptıklarımız ortada. Herkese fedakarlık yaptık yapmaya da devam ettik. Ancak buraların ihtiyacı varsa, bunlara da geçmişten olan borcumuzu da bir an önce ödeyeceğiz. Bize oy vermeyenlere de bugüne kadar hizmet götürdük. Onları da bize oy verir hale getirdik. Herhalde Sultanbeyli, Arnavutköy'e metro yapılması istenmiyor. Kadıköy'e, Bakırköy'e, Beylikdüzü'ne yaptığımız gibi Sultanbeyli ve Arnavutköy'e de metro yapacağız. 2023 yılında metro hedefimiz de bin kilometredir."