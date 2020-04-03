İBB Başkanı'ndan yardım kolisi fiyatı ile ilgili tartışmalara cevap
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul

İBB Başkanı'ndan yardım kolisi fiyatı ile ilgili tartışmalara cevap

İBB Başkanı'ndan yardım kolisi fiyatı ile ilgili tartışmalara cevap "İlk koli prototip olarak açıklanmıştı .

03.04.2020 22:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:16

İBB Başkanı'ndan yardım kolisi fiyatı ile ilgili tartışmalara cevap

"İlk koli prototip olarak açıklanmıştı .Bir kaç eksiği vardı. Yağını arttırdık"

"Pazartesiden itibaren 9 bin 500 insanımızın yardım kartlarına 300 ve 600 liralık nakit yükleyeceğiz"

İSTANBUL - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yardım kolisi ile ilgili tartışmalara açıklık getirerek, " İlk koli prototip olarak açıklanmıştı. Bir kaç eksiği vardı. Yağını arttırdık" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yardım kolilerinin hazırlandığı Kartal Lojistik Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Yardım kolilerinin nasıl hazırlandığını anlatan İmamoğlu, "Bizden yardım isteyen vatandaşın sayısı 100 bine koşuyor. İBB olarak bize yapılan başvurular üzerinden kolilerimizi hazırlayıp destek olmaya devam ediyoruz. Bağışların koliye dönüşümü var. İlk koli prototip olarak açıklanmıştı bir kaç eksiği vardı. Yağını arttırdık pirinç yoktu pirinci ekledik. Kolimiz daha donanımlı konuma dönüştü. Dört kişilik aileni 15 günlük ihtiyacına katkı sağlayacağız. Bu yardımlar devam edecek. Bize kısa zaman içerisinde 12 bin 500 aşkın yardımda bulunuldu. Nakit bağışını yaptı. Bunlar şartsız bağıştır. Gönülden kurumumuza aktardığı bağıştır. 9 bin 500'e yakın insanımızın yardım kartlarına pazartesiden itibaren 300 ve 600 liralık nakit yükleyeceğiz. Vatandaşlar ayni ve nakdi bağışlarına devam edebilir. Nasıl bağışta bulunacağını bize ulaşıp öğrenebilirler" dedi. İBB 'nin yardım kampanyasının durdurulması ile ilgili de konuşan İmamoğlu, "2 bin 100 kişinin yardım kampanyası dondurulmadan yatırdığı 900 bin liramız duruyor. Bu yanlıştan dönülmesi konusunda uyarımızı yaptık" dedi.

İBB Başkanı'ndan yardım kolisi fiyatı ile ilgili tartışmalara cevap

Kaynak: İHA

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İBB Başkanı'ndan yardım kolisi fiyatı ile ilgili tartışmalara cevap
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