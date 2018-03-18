İBB Başkanı'ndan "Önceliğimiz Oy Aldığımız Yerler" Sözlerine Düzeltme: Ayrımcı Olmayacağız!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'un, dün akşam yapılan AK Parti Arnavutköy olağan kongresinde, "Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah." şeklinde yaptığı konuşma tartışıldı.

"BUNDAN SONRA DA AYRIMCI OLMAYACAĞIZ"

Tartışmaların ardından bugün AK Parti Sultanbeyli İlçe Kongresinde konuşan Uysal, "Bugüne kadar ayrımcı olmadığımız gibi bundan sonra da olmayacağız. Ama mağdur edilmiş, ihmal edilmiş yerler varsa oraya kadar da gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"CHP'DE OLAN BEYLİKDÜZÜ'NE DE METRO GÖTÜRECEĞİZ"

AK Parti Sultanbeyli İlçe Kongresinde bugün konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Kadıköy'e Bakırköy'e, Şişli'ye yaptığımız gibi belediyesi CHP'de olan Beylikdüzü'ne de Sultanbeyli ve Arnavutköy'e de metro götüreceğiz" dedi.