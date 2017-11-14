İbb Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy Beşyol'dan Başakşehir'e 15 Km'lik Yapılması Planlanan Havaray...
İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy Beşyol'dan Başakşehir'e 15 km'lik yapılması planlanan havaray projesinin iptal edilip, yerine metro ve hafif raylı sistem olarak projenin revize edilip yeniden ihaleye çıkarılacağını açıkladı.
İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy Beşyol'dan Başakşehir'e 15 km'lik yapılması planlanan havaray projesinin iptal edilip, yerine metro ve hafif raylı sistem olarak projenin revize edilip yeniden ihaleye çıkarılacağını açıkladı.