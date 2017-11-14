İbb Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy Beşyol'dan Başakşehir'e 15 Km'lik Havaray Projesinin İptal...
IHAAW132652-GEN/14-11-2017 - İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy Beşyol’dan Başakşehir’e 15 km’lik havaray projesinin iptal edilip, yerine metro ve hafif raylı sistem olarak projenin revize edilip yeniden ihaleye çıkarılacağını açıkladı.
IHAAW132652-GEN/14-11-2017
- İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy Beşyol'dan Başakşehir'e 15 km'lik havaray projesinin iptal edilip, yerine metro ve hafif raylı sistem olarak projenin revize edilip yeniden ihaleye çıkarılacağını açıkladı. 14.11.2017 13: 26: 52 TSI
NNNN - İSTANBUL