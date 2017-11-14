İbb Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy Beşyol'dan Başakşehir'e 15 Km'lik Havaray Projesinin İptal...

İbb Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy Beşyol'dan Başakşehir'e 15 Km'lik Havaray Projesinin İptal...

IHAAW132652-GEN/14-11-2017 - İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy Beşyol’dan Başakşehir’e 15 km’lik havaray projesinin iptal edilip, yerine metro ve hafif raylı sistem olarak projenin revize edilip yeniden ihaleye çıkarılacağını açıkladı.

İbb Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy Beşyol'dan Başakşehir'e 15 Km'lik Havaray Projesinin İptal...

IHAAW132652-GEN/14-11-2017

- İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy Beşyol'dan Başakşehir'e 15 km'lik havaray projesinin iptal edilip, yerine metro ve hafif raylı sistem olarak projenin revize edilip yeniden ihaleye çıkarılacağını açıkladı. 14.11.2017 13: 26: 52 TSI
NNNN - İSTANBUL