İbb Başkanı Kadir Topbaş: "Siyasi Partimizle Aramızda Hiçbir Polemik Yok, Olamaz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, siyasi hayatı boyunca ülkenin kalkınması için çalıştığını belirterek, "Siyasi partimizle aramızda hiçbir polemik yok, olamaz. Bu partinin kurucuları arasında sayılırım. İlk Beyoğlu Belediye Başkanlığı dönemimde bu adımlar atıldı. O dönemlerden beri bunun içindeyim. Yıllardan beri siyasi hayatım var. Hep bu ülkenin geleceği için çalıştık" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Evsel Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi İnşaatı Sözleşme İmza Töreni'ne katıldı. Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirilen imza töreni sonrası Başkan Topbaş, basın mensuplarının sorularının yanıtladı.



İBB Başkanı Kadir Topbaş, Belediye Meclisinde AK Partililerin oylarıyla kabul edilen beş imar değişikliği dosyasının geri gönderilmesiyle ilgili sorulan bir soruya cevap verdi.



"Beş dosyanın tekrar gözden geçirilmesi üzerine iadesini yaptım"



Başkan Kadir Topbaş, "İstanbul bir ülke özelliği gösteren mega kent. Nüfusuyla yönetim biçimiyle farklı bir model. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbullular bana üçüncü dönem yetki verdiler. Bu demek oluyor ki hizmetlerimizin başarılarını görüyorlar. Biz yaptığımız her şeyi hassasiyetle takip ederek yerine getirmeye çalışıyoruz. Teknik adam olmam suretiyle bir başka hassasiyet göstermekteyim. Bir veto diye değerlendirmek doğru değil, belki tekrar görüşülmek üzere iade etmek demek daha doğrudur. Beş dosyanın tekrar gözden geçirilmesi üzerine iadesini yaptım. Daha önce Yedi Kule Bostanlarını da aynı şekilde göndermiştim. Hatta geçmişte yine bilinir, Turizm Bakanlığımız dönemin Bayındırlık Bakanlığına üç tane dava açmıştı. Uygun görmediklerimizi düzeltmek adına zorunlu attığımız adımlardı bunlar. Burada bizim beş tane iade ettiğimiz dosyaların, tahmin ediyorum ki iki, üç tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de itirazı olan dosyalardı. Teknik bazı eksiklikler ve teknik olarak yanlışlar var. Bir teknik adam ve mimar olarak bunları gözlemlediğimde, bunların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gördüm. Bunlar gözden kaçabilir ve düzeltilebilir. Bu düzenlemeler olmazsa yarın mecliste sorgulanır bu aldığım karardan dolayı. Bunu gördüm ve imzayı ona göre attım ve geri iade ettim, tekrar görüşülecek. Sanıyorum ki bir veya iki tanesi tekrar düzeltilerek meclise geliyor, bunun bilgisi geldi bana" ifadelerini kullandı.



"CHP, tüm siyasi çalışma prensibini demagoji üzerine kurmuş"



Cumhuriyet Halk Partisi'nin stratejisini eleştiren Topbaş, "Tabi şuna üzülüyorum Cumhuriyet Halk Partisi bizim Cumhuriyetimizin kuruluşunun partisi olduğunun üzerinde duran ve bu hassasiyeti sürekli gösteren bir parti ama maalesef bir demagojik siyaseti elden bırakmıyor. Bundan bir sonuç alamadığı halde devamlı maalesef tüm siyasi çalışma prensibini demagoji üzerine kurmuş. Hep bir olumsuzluk üzerine, nasıl dumanlı bir hava çıkartabilirim, insanların yüreklerine nasıl bir endişe sokabilirim, insanları nasıl kaygılandırabilirim ki insanlar mevcut yönetimden vazgeçsin" dedi.



"Bir başkasını karalayarak başarıya erişemezler"



İBB Başkanı Kadir Topbaş, "Bir yerlere gelmek istiyorlarsa insanlara kendilerini sevdirmeleri lazım ve bağları doğru kurmaları gerek. Bir başkasını karalayarak başarıya erişemezler. Kendi başarılarını ortaya koymaları lazım. Hatta Türkiye'nin gelişmesinde özelikle siyasi partilerin önemli sorumlulukları var. Doğru görülen işlerde gerçekten bu ülkeye hizmet edilen alanlar olduğunda takdir etmeleri gerekir. Başarıyı onaylamaları gerekir, yanlışları da hatırlattıklarında mutlaka biz değerlendiririz. 25 yıldır İstanbul'da bulunuyorlar ne yaptılar ki dendiği takdir de cevap dahi verilmez. Zaten yurttaşlarımız da dikkate almadıkları için muhalefetin ana bölümünde seyredip duruyorlar" ifadelerini kullandı.



"Siyasi partimizle aramızda hiçbir polemik yok, olamaz"



Ülkenin kalkınması için siyasi hayatı boyunca çalıştığını ifade eden Başkan Topbaş, "Bizim yaptıklarımız doğru. Siyasi partimizle aramızda hiçbir polemik yok, olamaz. Bu partinin kurucuları arasında sayılırım. İlk Beyoğlu Belediye Başkanlığı dönemimde bu adımlar atıldı. O dönemlerden beri bunun içindeyim. Yıllardan beri siyasi hayatım var. Hep bu ülkenin geleceği için çalıştık. Ülkemizin hak ettiği yere taşınması konusunda kendimizi ortaya koyduk. Kendi iş hayatımızda göstermediğimiz gayreti sorumluluk alanlarımızda göstermeye çalıştık. Zaten bu takdir edildi ki, halen hizmet üreten bir partiyiz. Hep söylemişimdir koşan adam geriye bakarsa düşer, biz geriye bakmadan yolumuza devam ediyoruz. Dünyanın bu gelişim şartları ile Türkiye'nin kıskaca alındığı bu süreçte gelişmiş bir Türkiye' yi önemli bir kendi olan İstanbul'u başarıya ulaştırmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL