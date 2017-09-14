İbb Başkanı Kadir Topbaş: "Siyasi Partimizle Aramızda Hiçbir Polemik Yok, Olamaz"

İbb Başkanı Kadir Topbaş: "Siyasi Partimizle Aramızda Hiçbir Polemik Yok, Olamaz"

İBB Başkanı Kadir Topbaş: "Siyasi partimizle aramızda hiçbir polemik yok, olamaz"

İBB Başkanı Kadir Topbaş: "Siyasi partimizle aramızda hiçbir polemik yok, olamaz"