İmamoğlu, Tokyo 2020'ye katılan sporcularıyla bir araya geldi
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İmamoğlu, Tokyo 2020'ye katılan sporcularıyla bir araya geldi

İmamoğlu, Tokyo 2020'ye katılan sporcularıyla bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu  - Haberler | Spor

İmamoğlu: Tüm branşlarda çıtayı yukarı taşımalıyızKeleş: Tüm arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR / İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu milli sporcularla Emirgan'daki...

İmamoğlu: Tüm branşlarda çıtayı yukarı taşımalıyız

Keleş: Tüm arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz 

İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR/  İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu milli sporcularla Emirgan'daki Beyaz Köşk'te bir araya geldi.

İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş, kulüp genel sekreteri Erdem Aslanoğlu ve İBB iştiraki Spor İstanbul'un genel müdürü Renay Onur'un da katıldığı törende başkan İmamoğlu, Tokyo 2020'de mücadele eden İstanbul BBSK'lı sporcular Cenk İldem, Kerem Kamal, Osman Göçen, Serap Özçelik Arapoğlu, Uğur Aktaş, Meltem Hocaoğlu Akyol, Nur Tatar, Nafia Kuş, Hakan Reçber, Mihael Zgank, Vedat Albayrak, Mihraç Akkuş, Neslihan Yiğit ve Ertan Özkan'a  berat, çiçek ve hediye taktim etti.İMAMOĞLU: TÜM BRANŞLARDA DA ÇITAYI YUKARI TAŞIMALIYIZİmamoğlu, olimpiyatlara daha fazla sporcu göndermek istediklerini söylerken, "Ülkemizin formasını giymek, bayrağıyla olimpiyata katılmak bile çok değerli. Eskiden ülkenin kendi içindeki yarışma düzeninden yukarı çıkan sporcular olimpiyata gidiyordu. Ancak şimdi olimpiyatlara katılmak da ayrı bir başarı. Öncesinde her sporcunun elde etmesi gereken kotalar söz konusu. Bu yönüyle olimpiyata gitme başarısı gösteren 14 sporcumuz var. Bu sayının artmasını istiyoruz. Bu sene alınan madalyalarda beni en çok mutlu eden branş çeşitliliğinin varlığı. 1-2 branş üzerinden yürüyen spor kültürünü 84 milyonluk bir ülkeyle eşleştiremiyorum. Tüm branşlarda da çıtayı yukarı taşımalıyız. Türkiye, 'Bütün branşlar çarpı 10' anlayışından dışarı çıkmalı. İstanbul BBSK'nin bu konuda lokomotif olmasını arzu ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sadece bizim 14 sporcumuzu değil, olimpiyata katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Madalya alan sporcuları ayrıca kutluyorum. Bu olimpiyata damgasını vuran ruh, Türkiye'nin kadın sporcularıydı. Kadın sporcularımızın sayısının artmasını, Türkiye'mizin çağdaş yüzünü daha öne çıkaran, kadın sporcu kavramını daha da büyüten bir süreci yaşamayı diliyorum" şeklinde konuştu. KELEŞ: TÜM ARKADAŞLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ

İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş, "Türkiye, Tokyo 2020'de toplamda 108 sporcuyla temsil edilirken, bunun 14'ü kulübümüzün sporcusuydu. Hepsi çok iyi dereceler elde etmek için gitmişti ama bazıları heyecan ve olimpiyatların stresiyle bunu başaramadı. Ancak hepsiyle gurur duyuyoruz. Şu anda paralimpik sporcularımız Tokyo'da müsabakalara devam ediyor. Madalya alan sporcularımız var. Tüm arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Hepsi ülke sporunu başarıyla temsil eden gençler" dedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu 

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