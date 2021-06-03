Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi'nde çalışmalar son aşamaya geldi
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Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi'nde çalışmalar son aşamaya geldi

Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi'nde çalışmalar son aşamaya geldi
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

Cerrahpaşa yerleşkesinde yer alan tarihi hastane binasının restore edilerek Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi'ne çevrilmesiyle ilgili çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi.

Cerrahpaşa yerleşkesinde yer alan tarihi hastane binasının restore edilerek Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi'ne çevrilmesiyle ilgili çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, restorasyon çalışmaları devam eden Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi'ni ziyaret etti.

İmamoğlu inceleme gezisi kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ı da makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrası İBB Başkanı İmamoğlu ve Rektör Aydın, belediye ve üniversite tarafından ortaklaşa yürütülen müze projesi alanında incelemelerde bulundu. İmamoğlu, incelemenin ardından Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi'nin en kısa sürede hizmete gireceğini belirtti.

2002 yılında tescil edilmiş müze statüsüne alınan Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi restorasyonu ile ilgili süreç 2012 yılında İstanbul İl Özel İdaresi tarafından başlatıldı. İl Özel İdaresi'nin kapatılmasının ardından 2016 yılında İBB ile yapılan protokol sonrası çalışmalar yeniden başlatıldı.

Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi'nde çalışmalar son aşamaya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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