İBB Başkanı İmamoğlu'nun AK Parti'li Meclis üyesine küfrettiği iddiası
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İBB Başkanı İmamoğlu'nun AK Parti'li Meclis üyesine küfrettiği iddiası

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun konuşması sırasında AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'nun laf atması üzerine İmamoğlu'nun küfür ettiği iddia edildi.

10.02.2020 18:59 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:59
İBB Başkanı İmamoğlu'nun AK Parti'li Meclis üyesine küfrettiği iddiası

Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı 'nun oturum sırasında kendisine laf atan 'li Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya küfür ettiği öne sürüldü.


İBB Şubat ayı meclis oturumları Saraçhane'deki başkanlık binasında yapıldı. İmamoğlu'nun başkanlık yaptığı meclis toplantısında, zaman zaman gerginlik yaşandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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