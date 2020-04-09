İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli tutuklandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, 27 Mart, 3. Sayfa

İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli tutuklandı

İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli tutuklandı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu e-posta üzerinden tehdit ettiği iddia edilen şüpheli T.G. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09.04.2020 22:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:52
İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli tutuklandı

İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu e-posta üzerinden tehdit ettiği iddia edilen şüpheli T.G. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun e-posta adresine 27 Mart Cuma günü, 'Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm' yazılı mesaj gönderen şüpheli T.G. hakkında İmamoğlu'nun avukatlarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu. Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alınan şüpheli T.G., İstanbul'a getirildi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli T.G., akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli T.G., 'tehdit' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, şüpheli T.G.'nin müşteki Ekrem İmamoğlu'na karşı ısrarlı ve zincirleme şekilde sarf ettiği sözlerin içeriği ve mağdurda oluşturduğu korkunun büyüklüğü, şüphelinin kayıtlı adreslerinde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamaması sebebi ile hakkında çıkarılan yakalama emrine istinaden ifadesinin alınabildiği, tüm soruşturma evrakı kapsamında üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu belirtilerek tutuklanmasının talep edildiği belirtildi.

Şüpheli T.G., çıkarıldığı hakimlikçe 'tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA

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İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli tutuklandı
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