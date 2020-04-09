İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli tutuklandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli tutuklandı - Haber
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Başsavcı, İstanbul, 3. Sayfa

İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu e-posta üzerinden tehdit ettiği iddia edilen şüpheli T.G. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09.04.2020 22:07 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:07
İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu e-posta üzerinden tehdit ettiği iddia edilen şüpheli T.G. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun e-posta adresine 27 Mart Cuma günü, 'Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm' yazılı mesaj gönderen şüpheli T.G. hakkında İmamoğlu'nun avukatlarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu. Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alınan şüpheli T.G., İstanbul'a getirildi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli T.G., akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli T.G., 'tehdit' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, şüpheli T.G.'nin müşteki Ekrem İmamoğlu'na karşı ısrarlı ve zincirleme şekilde sarf ettiği sözlerin içeriği ve mağdurda oluşturduğu korkunun büyüklüğü, şüphelinin kayıtlı adreslerinde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamaması sebebi ile hakkında çıkarılan yakalama emrine istinaden ifadesinin alınabildiği, tüm soruşturma evrakı kapsamında üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu belirtilerek tutuklanmasının talep edildiği belirtildi.

Şüpheli T.G., çıkarıldığı hakimlikçe 'tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mahkeme, İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs hakkında kararını verdi Haber
Mahkeme, İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs hakkında kararını verdi
Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak Haber
Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haber
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haber
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
'İlk kez açıklıyorum' diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını paylaştı Haber
"İlk kez açıklıyorum" diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını paylaştı
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Haber
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi
Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Günlük burç yorumları 9 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 9 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşte Bursaspor'la yaşadıkları şampiyonluğu hatırlattı
Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşte Bursaspor'la yaşadıkları şampiyonluğu hatırlattı
19 yaşındaki genç, çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu
19 yaşındaki genç, çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu
Koronavirüsü hiçe sayan taraflar, yumruk yumruğa birbirlerine girdi
Koronavirüsü hiçe sayan taraflar, yumruk yumruğa birbirlerine girdi
İş makinesinin çalışmasını canlı yayınlayan şahıs, duvarla iş makinesi arasına sıkıştı
İş makinesinin çalışmasını canlı yayınlayan şahıs, duvarla iş makinesi arasına sıkıştı
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
İstiklal Caddesi'nde bankamatikteki kadının yüzüne öksürerek parasını gasp etmeye çalışan zanlı yakalandı
İstiklal Caddesi'nde bankamatikteki kadının yüzüne öksürerek parasını gasp etmeye çalışan zanlı yakalandı
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
Asamoah Gyan koronavirüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu
Asamoah Gyan koronavirüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu
Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı
Tarlaya giden anne kızın hayatını kaybettiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı
Tarlaya giden anne kızın hayatını kaybettiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı
Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz
Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz
Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti
Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti
Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 'Namussuz' dediği asitli saldırganı affetti
Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi
Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Saruhan Oluç Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Simge Sağın Şeyma Subaşı Kim Kardashian İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fatih Terim Sergen Yalçın Radamel Falcao Emre Belözoğlu
Daha Fazla Polis Kadın Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 22:24:05. #1.14#
title