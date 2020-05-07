İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden sanık tahliye edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden sanık tahliye edildi

İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden sanık tahliye edildi
07.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:05

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gönderdiği elektronik postalarda tehdit ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan CHP üyesi sanık Tuna Görgünoğlu tahliye edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gönderdiği elektronik postalarda tehdit ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan CHP üyesi sanık Tuna Görgünoğlu tahliye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun e-posta adresine 27 Mart'ta, 'Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm' yazılı mesaj gönderdiği iddiasıyla 11 yıla kadar hapsi istenen sanık Tuna Görgünoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki Ekrem İmamoğlu'nun avukatı hazır bulunurken, sanık Görgünoğlu tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yoluyla bağlandı.

"TÜRKÇE KELİMELERLE İDDİAYA KONU SÖZLERİ YAZDIM"

Duruşmada kimlik tespitinin ardından savunma yapan tutuklu sanık Tuna Görgünoğlu, "Öncelikle iddianamede hakkımda tehdit suçunun nitelikli halinden dolayı cezalandırılmam talep edilmiştir. Fakat ben bunu kabul etmiyorum. Türkçe kelimelerle, herhangi bir özel işaret kullanmadan iddiaya konu edilen sözleri yazdım. Tehdit suçunun basit halinden yargılanmam gerektiğini düşünüyorum. İddiaya konu sözleri söylediğim mail adresi benim 15 yıldır kullandığım mail adresidir. İlgili twitter hesabı da yaklaşık 1 yıldır kullandığım twitter hesabımdır" ifadelerini kullandı.

"SÖZLERİ İMAMOĞLU'NUN FETÖ'CÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN YAZDIM"

Her iki hesabın da kendisine ait olduğunu söyleyerek savunmasına devam eden sanık Görgünoğlu, "Bu sözleri müşteki Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için yazmıştım. Böyle olduğunu da hala düşünüyorum. Kendisinin CHP'li olmadığını ve CHP'nin araç olarak kullanıldığını düşünüyorum. Ben bunu engellemek ve uyarı yapmak amacıyla iddiaya konu sözleri yazdım. Sözlerin meşru müdafaa kapsamında kaldığını düşünüyorum. Hakkımda beraat kararı verilmesini isterim" diye belirtti.

"MUHAKEME YETENEĞİ OLUP OLMADIĞI HUSUSUNDA ŞÜPHELERİMİZ VAR"

Sanığın savunmasının tamamlamasının ardından beyanda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Sercan Polat, "Sanık 1 yıldır twitter hesabı kullandığını aynı zamanda telefon kullanmadığını söylemiştir. Biz soruşturma aşamasında sanığın başkalarıyla irtibatlı olup olmadığı hususunda araştırma yapılmasını istedik. Ayrıca hukuk fakültesini bitirdikten sonraki mesleğindeki tercihleri de araştırılmalı çünkü iddiaya konu edilen hakaret ve tehdit eylemlerinin de aynı dönemde olması dikkat çekicidir. Sanık sözlerinden pişman olmadığını beyan etmektedir. Bu sözleri söylerken muhakeme yeteneği olup olmadığı hususunda şüphelerimiz mevcuttur. Sanığın en üst hadlerden cezalandırılmasını isteriz" şeklinde konuştu.

"MUHAKEME YETENEĞİME YÖNELİK SÖZLERİNİ HAKARET OLARAK ALMAKTAYIM"

Avukat Polat'ın kendisinin muhakeme yeteneğine ilişkin sözlerine yönelik konuşan sanık Görgünoğlu, "Müşteki vekilinin muhakeme yeteneğime yönelik sözlerini hakaret olarak almaktayım. Ayrıca benim okulu bitirdikten sonraki tercihlerim, memurluktan ayrılmam kişisel bir tercihtir. Bu hususlarda fikir beyan edilmemesi gerekir" dedi.

Mahkeme, sanık Tuna Görgünoğlu'nun savunmasını tamamlamış olması ve tutuklulukta kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti. Duruşma, dosyanın karar verilmek üzere incelemeye alınması için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, şüpheli Tuna Görgünoğlu'nun müşteki Ekrem İmamoğlu'na gönderdiği e-posta içeriklerine yer verildi. Şüpheli Görgünoğlu'nun ifadesinde İmamoğlu'nun dikkatini çekmek için mail gönderdiğinin belirtildiği iddianamede, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen zincirleme hakaret' ve 'imzasız mektupla veya özel işaretlerle zincirleme tehdit' suçlarından 4 yıl 9 aydan 11 yıla kadar hapsi talep edildi.

(İrem Demir/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Haberler
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor Haberler
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
'Komando dede' olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi
"Komando dede" olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, koronavirüse karşı fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanları için bir klip hazırladı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, koronavirüse karşı fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanları için bir klip...
Emre Belözoğlu devreye girdi! Gökhan Gönül F.Bahçe'ye, Mehmet Ekici Beşiktaş'a gidecek
Emre Belözoğlu devreye girdi! Gökhan Gönül F.Bahçe'ye, Mehmet Ekici Beşiktaş'a gidecek
Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı
Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı
Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
Altının gram fiyatı 395,5 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Altının gram fiyatı 395,5 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Deniz Gezmiş Mustafa Şentop Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sibel Can Müge Anlı Demet Akalın
Spor Falcao Ersun Yanal Lionel Messi Cristiano Ronaldo Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Bursa Karar Avrupa
Şu an buradasınız: İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden sanık tahliye edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 17:38:35. #1.15#
title